Релиз фильма Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год

Фильм Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса выйдет к Дню святого Валентина 2027 года. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Главные роли в картине, которая получила название «Remain», исполнят Джейк Джилленхол и Фиби Дайневор. Проект выпустит студия Warner Bros. Релиз состоится 5 февраля, на 3,5 месяца позже, чем планировалось ранее.
Сверхъестественный романтический триллер расскажет о нью-йоркском архитекторе Тейте Доноване, который отправляется на полуостров Кейп-Код, чтобы спроектировать летний дом для своего лучшего друга.
По сюжету, герой хочет начать все с чистого листа после лечения от острой депрессии. Все еще оплакивая смерть сестры, он встречает Рен, молодую женщину, которая разрушает его тщательно упорядоченный мир.
В актерский состав войдут, помимо Джилленхола и Дайневор, Эшли Уолтерс, Джули Хагерти, Джей О. Сандерс, Трейси Ифеачор, Ханна Джеймс, Калеб Руминер, Киран Малкар и Мария Диззиа.
Фильм будет основан на истории, которую Шьямалан придумал вместе с Николасом Спарксом, автором «Дневника памяти» и «Спеши любить». В настоящее время Спаркс готовится к выпуску книги «Remain».
Шьямалан и Ашвин Раджан продюсируют фильм через компанию Blinding Edge Pictures, вместе с Марком Биенстоком и партнером Спаркса по продюсерской деятельности Терезой Парк. Спаркс выступает исполнительным продюсером.