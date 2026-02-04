Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи

Звезда «Гарри Поттера» и «Белого лотоса» Джейсон Айзекс снимется в новом фильме Гая Ричи. Он будет называться «Viva La Madness» («Да здравствует Безумие»). Об этом сообщил Deadline.
Картина описывается как экшн-триллер по мотивам романа Джея Джея Коннолли. Писатель написал сценарий экранизации вместе с Ричи. Ленту разработает компания Black Bear.
В актерский состав проекта войдут Джейсон Стейтем («Перевозчик», «Гнев человеческий»), Винни Джонс («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»), Бабс Олусанмокун («Дюна», «Министерство неджентльменских дел»), Бен Фостер («Кристи»), Джонни Ли Миллер («Корона», «Элементарно») и Рауль Алехандро.
Книга «Viva La Madness» вышла в 2011 году. Она стала продолжением дебютного романа Коннолли «Слоеный торт», который экранизировал в 2004 году Мэттью Вон. Фильм Ричи не будет связан с картиной Вона.
Разработкой картины займутся, помимо Black Bear, Punch Palace Productions, Lumina Studios, Toff Guy Films. Дистрибуцию в США возьмет на себя Black Bear, а за рубежом — Amazon MGM Studios.