Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи

Халле Берри заявила, что «Оскар» не повлиял на ее кинокарьеру
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите
В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки
«Как Майк Тайсон»: Дженнифер Гарнер откусила кусок уха партнеру на съемках сцены боя
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы в январе
Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт
В Подмосковье лось попытался сесть в автобус
Start объявил фотоконкурс в честь выхода нового сезона криминальной драмы «Дети перемен»
Илья Ковальчук, Татьяна Тарасова и Николай Круглов войдут в число комментаторов Олимпиады на Okko
Каждый четвертый россиянин считает ситуацию, когда женщина зарабатывает больше мужчины, неприемлемой
Яндекс Еда показала москвичам, что будет, если забыть забронировать стол на 14 февраля
Проект «Музыка Перекрестка» собрал более 1,5 млн слушателей на стримингах
Средняя пенсия в России — 23,5 тыс. рублей
Умерла актриса Ольга Чиповская
В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%
Более чем у 278 тысяч жителей Москвы есть собственное оружие
29% мужчин готовы съехаться с девушкой после первого свидания
Netflix продлил сериал «Человек внутри» на третий сезон, несмотря на падение просмотров
МТС запускают ИИ-ассистента для ментальной поддержки в молодежном тарифе «Риил»
На юге Камчатки высота сугробов в январе превысила два метра
«Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом выйдет в зарубежный прокат 19 июня
Глава «Формулы-1» намекнул на возможный сиквел кассового хита Apple «F1»
Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер — в тизере сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роспотребнадзор зафиксировал случай лихорадки чикунгунья в России
Элизабет Мосс, Кейт Мара и Керри Вашингтон появились в тизере «Неидеальных женщин»
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема

Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи

Фото: John Shearer/Getty Images

Звезда «Гарри Поттера» и «Белого лотоса» Джейсон Айзекс снимется в новом фильме Гая Ричи. Он будет называться «Viva La Madness» («Да здравствует Безумие»). Об этом сообщил Deadline.

Картина описывается как экшн-триллер по мотивам романа Джея Джея Коннолли. Писатель написал сценарий экранизации вместе с Ричи. Ленту разработает компания Black Bear.

В актерский состав проекта войдут Джейсон Стейтем («Перевозчик», «Гнев человеческий»), Винни Джонс («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»), Бабс Олусанмокун («Дюна», «Министерство неджентльменских дел»), Бен Фостер («Кристи»), Джонни Ли Миллер («Корона», «Элементарно») и Рауль Алехандро.

Книга «Viva La Madness» вышла в 2011 году. Она стала продолжением дебютного романа Коннолли «Слоеный торт», который экранизировал в 2004 году Мэттью Вон. Фильм Ричи не будет связан с картиной Вона.

Разработкой картины займутся, помимо Black Bear, Punch Palace Productions, Lumina Studios, Toff Guy Films. Дистрибуцию в США возьмет на себя Black Bear, а за рубежом — Amazon MGM Studios.

