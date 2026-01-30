Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века

Фото: Monica Schipper / Getty Images

Продюсер фильма «Хамнет», снятого Хлоей Чжао по роману Мэгги О’Фаррелл, экранизирует еще одну книгу писательницы. Лиза Маршалл купила права на роман «Земля», сообщил Variety.

Как и в случае с «Хамнетом», Маршалл получила права на киноадаптацию еще до того, как книга вышла в печать. Теперь ее компания Hera Pictures займется разработкой проекта.

Он, как сообщают СМИ, расскажет историю о Томасе и его сыне Лиаме, которые работают над ирландским земельным кадастром в середине XIX века. Они путешествуют по стране, пострадавшей от Великого голода.

В 1845–1852 годах Ирландия пережила страшный голод, спровоцированный заражением картофельных посевов. В эти году население страны сократилось на 20-25%: около миллиона человек погибло и столько же — эмигрировало.

Герои «Земли» сталкиваются со следами этой трагедии. Они узнают истории о разлуке и воссоединении, колонизации, сопротивлении и выживании, параллельно погружаясь в отношения между друг другом на фоне ирландских пейзажей.

»«Земля — глубоко трогательное произведение, одновременно личное и масштабное. У Мэгги исключительная способность освещать исторические события через эмоциональную жизнь своих персонажей», — отметила Маршалл.

«Земля» станет десятым романом Мэгги О’Фаррелл. Его выход запланирован на июнь. Книга уже получает восторженные отзывы критиков. Писательница поделилась, что «в восторге», что за ее экранизацию взялась Маршалл.

«Эта экранизация в самых надежных руках. Это очень личная книга, включающая историю моей семьи, и я не могла доверить ее никому другому. Лиза — проницательный и мудрый читатель, обладающий удивительной способностью находить правильных людей для каждого проекта», — подчеркнула она.

