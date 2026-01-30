Марго Робби подарила Джейкобу Элорди парные кольца по мотивам «Грозового перевала»

Актриса Марго Робби подарила своему коллеге по фильму «Грозовой перевал» парные кольца на мизинец. На них выгравирована цитата из одноименного романа Эмили Бронте: «Из чего бы ни были сделаны наши души, это души очень близких людей» («Whatever our souls are made of, his and mine are the same»).
На массивных круглых кольцах-печатках изображены два черепа в окружении цветов и шипов. Сбоку на корпусе написаны инициалы Кэти и Хитклиффа — главных героев «Грозового перевала» — и даты «1847–2026», отсылающие к году выхода романа Бронте и экранизации Эмералд Феннел.
Фильм «Грозовой перевал» выйдет 14 февраля, в День всех влюбленных. Недавно студия Warner Bros. показала первые кадры. На них — костюмы героини Марго Робби, исполняющей роль Кэтрин. Актриса появляется в широкополой шляпе, баварском корсете, розовом полупрозрачном платье и ярко-красной юбке. Костюмы не относятся к исторической эпохе оригинала, XIX веку.
После выхода первого трейлера в сентябре 2025 года картину активно критиковали за историческую неточность, в том числе за использование песни Charli XCX «Everything Is Romantic» в саундтреке. «„Грозовой перевал“ с Марго Робби и Джейкобом Элорди и саундтреком Charli XCX ощущается как маття — дубайский шоколад — Лабубу на большом экране», — писали в твиттере.
Ранее Феннелл же объясняла, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — говорила режиссер.