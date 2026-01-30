Марго Робби подарила Джейкобу Элорди парные кольца по мотивам «Грозового перевала»

Ранее Феннелл же объясняла, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — говорила режиссер.