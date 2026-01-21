Марго Робби призналась, что стала «созависимой» с Джейкобом Элорди на съемках «Грозового перевала»

Австралийская актриса Марго Робби призналась в разговоре с проектом Fandango, что стала «созависимой» с Джейкобом Элорди во время съемок фильма «Грозовой перевал».
Робби рассказала, что всегда очень привязывается к коллегам, с которыми работает. «Я люблю всех так сильно, и я всегда тот самый человек, который горюет, когда работа заканчивается. Я никогда не хочу, чтобы это заканчивалось», — призналась она.
Актриса добавила, что развила созависимость с Элорди «довольно быстро». «В первые пару дней на съемочной площадке он постоянно был где‑то рядом со мной», — вспомнила Марго.
Робби отметила, что поведение актера совсем не сочеталось с его персонажем — скрытным одиночкой Хитклиффом. «На самом деле мне пришлось попросить его уйти», — призналась режиссер картины Эмералльд Феннелл.
«К третьему дню съемок я начала оглядываться по сторонам, пытаясь понять, где он. Я ожидала, что он будет где‑то рядом, так что думала: где же он? Потому что его не было в углу комнаты, и он не наблюдал за мной. И я была расстроенной, неспокойной. Я чувствовала себя потерянной», — поделилась Робби.
Марго сказала, что не знает, было ли это связано с тем, как она существует как актриса в целом, или с ее процессом вхождения в роль Кэти. «Но мы были очень сфокусированы друг на друге во всем», — вспомнила она.