Би-би-си представила первый трейлер сериала-адаптации «Повелителя мух»

В основе сюжета — история группы школьников, оказавшихся на необитаемом острове после авиакатастрофы. Попытки создать подобие порядка под руководством Ральфа (Уинстон Сойерс) и его друга Хрюши (Дэвид Маккенна) рушатся, когда Джек (Локс Пратт) увлекает часть мальчиков в дикую охоту и борьбу за власть, что приводит к трагическим последствиям.