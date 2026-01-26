Константин Плотников в роли Горшка в новом трейлере «Король и Шут. Навсегда»

Фильм станет продолжением сериала, действие которого разворачивается в музыкальной вселенной легендарной группы. По сюжету сказочный мир, созданный песнями «Короля и Шута», оказывается под угрозой уничтожения из-за армии мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных, герой по имени Горшок похищает из реального мира лидера группы Андрея Князева и переносит из реальности в сказку.