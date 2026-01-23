Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»

В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год
Женщины в России чаще заказывают готовые салаты, а мужчины — бургеры
Приквел «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств» стартовал с рекордным показателем для HBO Max
Netflix закрыл сериал «Покинутые» с Леной Хеди и Джиллиан Андерсон после первого сезона
«Кристоферы» Стивена Содерберга получили дату релиза — 10 апреля
Daily Mail: Бруклин Бекхэм хочет выпустить откровенные мемуары после скандала с семьей
«Афиша» и «2ГИС» подготовили маршрут для студентов — подборку развлечений на 25 января
Синоптик: в Москве на следующей неделе ожидается оттепель
Культовый сингл The Cure «Boys Don’t Cry» достиг миллиарда прослушиваний на Spotify
«Прости, Марк, нам нужна твоя помощь»: вышел трейлер четвертого сезона «Непобедимого»
Онегин и Воланд: россияне назвали литературных героев, с которыми бы провели студенческое время

Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»

Фото: HBO Entertainment

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», рассказала в интервью, что не планирует смотреть новый спин-офф франшизы — сериал «Рыцарь Семи Королевств».

«Если быть совершенно честной, все, что связано с „Игрой престолов“… Я не думаю, что могу… Я даже не могу слышать заглавную мелодию; у меня начинается дикая тревога. Не знаю почему. Я прекрасно провела время на съемках этого сериала, но я не могу смотреть ничего, что с ним связано», — сказала Тернер.

Актриса также пожелала удачи съемочной группе нового проекта: «Но я очень рада за всех актеров, играющих в нем, и думаю, сериал будет невероятным, потому что это та самая вселенная. Так что удачи всем причастным. Я не буду его смотреть, но я буду болеть за вас».

Видео: @jamesbstreet

«Рыцарь Семи Королевств» — приквел «Игры престолов». Проект основан на цикле Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за 90 лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи в образе рыцаря Дункана Высокого и Декстер Сол Анселл в роли его юного оруженосца Эгга.

Мартин выступил соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, которая также является шоураннером сериала. Режиссерами первого сезона стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.

Сама Тернер в настоящее время готовится к роли Лары Крофт в экранизации игровой франшизы Tomb Raider. Сериал, созданный Фиби Уоллер-Бридж, обещает быть похожим по духу на оригинальные игры серии, где Лара Крофт сражается не только с людьми, но и с мифологическими существами. Внешний вид героини, как показали первые кадры, отсылает к классическому образу из ранних частей франшизы: короткие шорты, топ, кожаный рюкзак, пистолеты и фирменные красные очки.

Расскажите друзьям