Марго Робби и Джейкоб Элорди на новых постерах «Грозового перевала»

Фото: Warner Bros.

Студия Warner Bros. опубликовала пять новых постеров к фильму «Грозовой перевал» Эмералд Феннелл — экранизации романа Эмили Бронте. Картина выйдет в прокат 14 февраля, в День всех влюбленных.

На каждом из постеров запечатлен один из героев: Марго Робби («Барби») в роли Кэти, Джейкоб Элорди («Франкенштейн») в образе Хитклиффа, Элисон Оливер («Разговоры с друзьями») в роли Изабеллы, Шазад Латиф («При чем тут любовь?») в образе Эдгара и Хонг Чау («Короче») в роли рассказчицы Нелли.

1/5
© Warner Bros.
2/5
© Warner Bros.
3/5
© Warner Bros.
4/5
© Warner Bros.
5/5
© Warner Bros.

Недавно студия также показала первые кадры из фильма. На них показаны костюмы героини Марго Робби, исполняющей роль Кэтрин. Актриса появляется в широкополой шляпе, баварском корсете, розовом полупрозрачном платье и ярко-красной юбке. Костюмы не относятся к исторической эпохе оригинала, XIX веку.

После выхода первого трейлера в сентябре 2025 года картину активно критиковали за историческую неточность, в том числе за использование песни Charli XCX «Everything is romantic» в саундтреке. «„Грозовой перевал“ с Марго Робби и Джейкобом Элорди и саундтреком Charli XCX ощущается как матча — дубайский шоколад — Лабубу на большом экране», — писали в твиттере.

Ранее Феннелл же объясняла, что ее цель — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. «Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — говорила режиссер.

