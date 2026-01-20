Аманда Сэйфрид заявила, что ее не заботит победа на «Оскаре»

A$AP Rocky объявил даты своего мирового тура «Don’t Be Dumb World Tour»
Фото: Eurimages

Американская актриса Аманда Сэйфрид заявила в интервью The New Yorker, что ее не заботит победа на «Оскаре». В этом году она может претендовать на номинацию за драму «Завещание Энн Ли».

По словам Сэйфрид, минувший год подарил миру множество фильмов с яркими актерскими работами, так что конкуренция на награду Американской киноакадмии «чертовски высока». Но Аманду, похоже, это не волнует.

«Вы помните, кто побеждал в последний десять лет? Важна не победа, а номинация. Она действительно продвигает вас вперед. Это факт. ужна ли мне она через неделю-две или когда‑нибудь еще? Нет, конечно, не нужна. Было бы здорово? Конечно, было бы, по всем причинам. Но это не обязательно», — подчеркнула актриса.

По словам Аманды, долголетие в актерской карьере — «результат продуманного выбора», позволяющего «создавать искусство среди больших коммерческих проектов, которые приносят удовольствие и деньги». «Но ддя меня все это — искусство», — добавила она.

«Я постараюсь как можно чаще переключаться между жанрами, сниматься как в независимых фильмах, так и в студийных проектах. До сих пор я обходилась без „Оскара“. Зачем он мне нужен сейчас?» — заявила Сэйфрид.

Она призналась, что ощущает, будто уже доказала свою состоятельность. На сегодняшний день Аманда мечтает не об «Оскаре», а о возможности побыстрее вернуться домой, на ферму на севере штата Нью-Йорк. Там она живет вместе с мужем, детьми и 52 спасенными животными, среди которых — козы, осел, кролик, пони, утки, куры, лошадь и ящерица.

В планах Сейфрид также — возвращение к жанру комедии, а также выпуск документального фильма «Бегство» в качестве продюсера. «Если кто‑то попросит меня помочь в создании документального фильма, я, скорее всего, всегда отвечу „да“, потому что весь этот жанр меня очень увлекает», — призналась Аманда.

К будущим ролям актриса намерена относиться с осторожностью. По ее словам, после выхода сразу двух картин у нее «немного больше возможностей, чем обычно», но деньги не мотивируют Сейфрид. Ей хотелось бы посотрудничать с Ари Астером, Полом Томасом Андерсоном и Дэвидом Финчером.

