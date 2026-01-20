«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века

22 января аукционный дом «Литфонд» проведет в Петербурге торги, на которых представит редкие книги, автографы, исторические документы, фотографии и географические карты. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе.
В числе наиболее заметных лотов — редкая английская карта России 1676 года из последнего издания Атласа Джона Спида. Она выгравирована Фрэнсисом Лэмбом, который создавал карты для атласов XVII века.
Гравюра на меди с ручной акварельной подкраской была произведена в лондонской мастерской Basset & Chiswell. Эта карта принципиально не входила в более ранние издания атласа и потому считается одной из наиболее редких работ, связанных с именем Спида.
В центре композиции карты — Москва, а сама карта охватывает пространство от Северного до Каспийского моря и от Новой Земли до Трабзона. Особый интерес представляет крупная врезка с планом столицы и пять жанровых вставок, изображающих Кремль, Архангельск, Нарву, бани и мельницу. Лидирующая ставка за раритетную карту на момент релиза оценивается в 220 тыс. рублей.
Продолжает топографическую тему еще одна гравюра на меди — План Москвы Маттеуса Мериана 1638 года, впервые опубликованный во Франкфурте-на-Майне в 1638 году в атласе «Archontologia Cosmica».
Несмотря на дату издания, план отражает реалии Москвы 1590-х годов и восходит к традициям так называемой годуновской картографии. Это одна из ранних попыток показать город в условной перспективе с высоты птичьего полета и с передачей рельефа, русел рек и уклонов местности. Экспликация районов практически дословно повторяет «Годунов чертеж».
План Мериана многократно переиздавался вплоть до 1695 года, однако ранние оттиски традиционно ценятся выше. Лидирующая ставка — 100 тыс. рублей.
В коллекции книг с автографами на предстоящих торгах внимание привлекает парижское издание Сергея Лифаря «История русского балета. От XVII века до „Русского балета“ Дягилева», вышедшее в 1945 году ограниченным тиражом. Экземпляр снабжен дарственной надписью автора на французском языке и относится к числу немногих книг Лифаря, подготовленных к печати еще в 1940 году и завершенных лишь после войны. За книгу с автографом выдающегося артиста балета и балетмейстера указана стартовая ставка 65 тыс. рублей.
К числу абсолютных библиофильских редкостей относится детская книга Марии Шретер «Книжка про мальчика Никса», напечатанная в 1911 году в Петербурге. Это первая книга художницы, поэтессы и ученицы Ильи Репина. Издание украшено 11 полностраничными хромолитографиями, выполненными самой Шретер. Экземпляр ранее не встречался на аукционах. Чрезвычайно редкий книжный раритет выставлен на торги по стартовой ставке 45 тыс. рублей.
В каталоге классических изданий ХХ века также выделяется знаменитое «Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина» в шести томах, выпущенное к столетию со дня гибели поэта. Пять томов из шести вышли в свет в 1936 году, а последний, шестой том, был напечатан только в 1938 году издательством «Художественная литература». Комплект представлен в оригинальных футлярах и со вкладышем-закладкой, что существенно повышает его коллекционную привлекательность. Указана лидирующая ставка на момент релиза — 30 тыс. рублей.
Обращает на себя внимание также классика отечественной научной мысли — прижизненное издание выдающегося ученого Ивана Сеченова «Психологические этюды», напечатанное в Петербурге в 1873 году. В сборник вошли ключевые программные статьи от создателя русской физиологической школы, такие как «Рефлексы головного мозга», «Замечания на книгу Кавелина „Задачи психологии“», «Кому и как разрабатывать психологию?». Экземпляр заявлен по стартовой ставке 30 тыс. рублей.
Аукционный дом «Литфонд» регулярно проводит аукционы, на которых представляет редкие лоты. Так, 15 января были показаны каталоги книг, автографов, фотографий и исторических документов.
Центральное место в коллекции занимал роман Федора Достоевского «Бесы». Это был первый том из планировавшегося двухтомного издания, которое было остановлено еще на стадии печати.