«Литфонд» выставит на торги редкую карту России и план Москвы XVII века

В каталоге классических изданий ХХ века также выделяется знаменитое «Полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина» в шести томах, выпущенное к столетию со дня гибели поэта. Пять томов из шести вышли в свет в 1936 году, а последний, шестой том, был напечатан только в 1938 году издательством «Художественная литература». Комплект представлен в оригинальных футлярах и со вкладышем-закладкой, что существенно повышает его коллекционную привлекательность. Указана лидирующая ставка на момент релиза — 30 тыс. рублей.