Адрия Архона и Кингсли Бен‑Адир сыграют в эротическом триллере «Презрение»

Адрия Архона («Настоящий детектив», «Андор») и Кингсли Бен-Адир («ОА», «Боб Марли: Одна любовь») сыграют в эротическом триллере «Презрение» («Scorn»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Съемки картины начнутся в конце января в Великобритании. Лента, как обещают создатели, покажет, что поиски любви порой превращаются в опасную игру.
Сюжет строится вокруг женщины, которая вступает в страстный роман с женатым мужчиной. Когда тот пытается свести их отношения к мимолетному увлечению, героиня отказывается просто исчезнуть из его жизни.
Режиссером и сценаристом проекта выступит Сара-Вайолет Блисс, соавтор сериала «В поиске» на HBO Max. Фильм выпустят при участии Topic Studios. Продюсерами будут Дилан Кларк, Брайан Уильямс и Эми Джексон.