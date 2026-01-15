Warner Bros. опубликовал трейлер фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Blackpink анонсировали новый мини-альбом «Deadline»
Кейт Бланшетт сыграет маму Иккинга в «Как приручить дракона 2»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях

Warner Bros. опубликовал трейлер фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол о подруге Франкенштейна

Фото: Warner Bros

На ютуб-канале Warner Bros. опубликовали трейлер фильма «Невеста!» Мэгги Джилленхол, посвященного подруге Франкенштейна. Картина выйдет в кинопрокат 6 марта.

Фильм расскажет, как одинокий Франкенштейн отправляется в 1930-х годах в Чикаго, чтобы попросить доктора Эвфрониуса создать для него спутницу жизни. Ученый и монстр вместе оживляют убитую молодую женщину и порождают Невесту.

Видео: Warner Bros/YouTube

«То, что за этим следует, выходит за рамки того, что любой из них мог себе представить: убийство! одержимость! дикое и радикальное культурное движение! и любовники-преступники в диком и взрывоопасном романе!» — говорит синопсис.

Главные роли в ленте исполнили Джесси Бакли, Кристиан Бейл и Аннетт Бенинг. В актерский состав вошли также Питер Сарсгаард, Джейк Джилленхол и Пенелопа Крус. Мэгги Джилленхол выступила режиссером и сценаристом.

Джилленхол также стала продюсером проекта вместе с номинанткой на премию «Оскар» Эммой Тиллинджер Коскофф, Талией Кляйнхендлер и Оснат Хандельсман Керен. Исполнительными продюсерами «Невесты» выступили Карла Райдж, Дэвид Уэбб и Кортни Кивовиц.

Оператором стал Лоренс Шер, художником-постановщиком выступила Карен Мерфи. Монтаж фильма осуществил Дилан Тиченор. Костюмы создала Сэнди Пауэлл, а музыку написала Хильдур Гуднадоттир.

