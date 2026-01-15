Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»

Партнерша Леонардо Ди Каприо по фильму «Битва за битвой» Тейяна Тейлор подтвердила, что актер говорил с ней о фильме «Кей-поп-охотницы на демонов». Эпизод стал частью обмена репликами, состоявшегося во время вручения фильму наград за лучшую оригинальную песню и лучший анимационный фильм.
«Самое безумное в этом то, что я сама не помню, о чем мы говорили. Но вполне возможно, что о „Кей-поп-охотницах на демонов“. Я была так рада, что эта лента победила, потому что мои дети ее обожают. Я просто слушала музыку, и, кажется, он (Леонардо Ди Каприо. — Прим. ред.) застал меня за этим занятием, и мы начали об этом говорить», — призналась актриса.
Она добавила, что «сразу согласилась с женщиной, которая определила, что они обсуждают популярный анимационный фильм». Сама же она понятия не имела, о чем с ней говорит Ди Каприо, а просто смеялась и шутила в ответ.
Момент на «Золотом глобусе», где Леонардо эмоционально общается во время рекламной паузы, быстро разлетелся на мемы. Суть разговора смогла разгадать пользовательница тиктока Джеки Джи, умеющая читать по губам.
Церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла в Беверли-Хиллз 11 января. Главными триумфаторами премии стали «Битва за битвой» и «Переходный возраст». Каждая картина завоевала по четыре награды. «Золотые глобусы» также получили Пол Томас Андерсон, Тимоте Шаламе и Вагнер Мора. Для них эти награды стали первыми в карьере. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.
Корреспондент The New York Times Кайл Бьюкенен рассказал, что на церемонии гостей кормили в основном морепродуктами. В списке блюд от шефа сети ресторанов японской кухни Nobu Нобу Матсухисы были представлены: черная икра с сусальным золотом, салат из лобстера с острым лимонным соусом, нигири из лосося и тунца и черная треска. Актеров также угощали роллами и другими видами суши.