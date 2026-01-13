A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»

Фото: Paramount Pictures/YouTube

На ютуб-канале Paramount Pictures вышел новый тизер слешера «Крик-7», который выйдет в международный кинопрокат 27 февраля. В нем в центре истории о маньяке Призрачном лице вновь окажется Нив Кэмпбелл.

Актриса вернулась к роли Сидни Прескотт — девушки, которую преследовал убийца в маске в первом «Крике». Героиня появлялась в первых пяти частях франшизы и упоминалась в шестой. В последних фильмах она не была главным действующим лицом.

Видео: Paramount Pictures

В «Крике-7» Призрачное лицо вновь откроет охоту на Прескотт. Но в этот раз он попытается убить не саму Сидни, а ее дочь, роль которой в фильме исполнила Изабель Мей. Маньяк, как показал тизер, ворвется в дом семьи.

В картине снялись, помимо Кэмпбелл, Мейсон Гудинг, Жасмин Савой Браун и Кортни Кокс, уже известные поклонникам серии. Среди новых актеров — Джоэл МакХейл, Итан Эмбри, Марк Консуэлос, Анна Кэмп, Маккенна Грейс.

В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уильямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.

В августовском интервью Уильямсон говорил: «Подумайте, как сложно было бы решиться завести ребенка, если ты — Сидни Прескотт. А если бы все-таки завела — под каким стрессом и страхом тебе пришлось бы жить, ожидая, что прошлое вернется. Не хочу раскрывать все, но ее подход к родительству — это серьезный выбор и, возможно, совсем не такой, как у других».

Мелиссу Барреру, сыгравшую в предыдущих фильмах Сэм Карпентер, исключили из актерского состава из‑за ее постов в поддержку Палестины. После этого каст покинула и Дженна Ортега, заявив, что после увольнения Барреры проект «развалился».

