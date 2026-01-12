Фамке Янссен вернется к роли Джин Грей в фильме «Мстители: Судный день»

По его словам, Янссен поучаствует в картине, несмотря на прежние заявления о своей непричастности к проекту. В ленте можно будет увидеть и других звезд оригинального актерского состава, таких как Патрик Стюарт, Джеймс Марсден и Иэн МакКеллен.