Актриса Кэти Люн столкнулась с расизмом и травлей из‑за роли Чжоу Чанг в «Гарри Поттере»

Фото: Warner Bros.

Британская актриса Кэти Люн, сыгравшая Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере, рассказала в интервью The Guardian о расистских нападках, которые она пережила в детстве из‑за участия в экранизации романов Джоан Роулинг.

Люн призналась, что столкнулась с травлей в сети, как только общественность узнала о ней. Юную актрису жестоко критиковали и оскорбляли в сети. «Я до сих пор пытаюсь понять, как это на меня повлияло», — отметила она.

По словам Люн, ей не удавалось справиться с негативом. Этот опыт, по мнению актрисы, сделал ее менее общительной и заставил всегда очень следить за тем, что она говорит.

Ситуацию ухудшало то, что артистке казалось, будто она не заслуживает собственное место в профессии и свалившейся на нее славы. Во франшизу «Гарри Поттер» Люн попала, по ее словам, «совершенно случайно».

Девочка решила поучаствовать в прослушивании, чтобы впервые за долгое время собрать вместе разведенных родителей. До этого Люн не участвовала даже в школьных театральных постановках, за исключением одной, в которой она танцевала.

Актриса поделилась, что в течение долгого времени пыталась скомпенсировать нехватку опыта и соответствовать своему статусу.

«Меня все еще волнует мое ремесло, я все еще хочу хорошо играть, но я могу отложить это, когда заканчиваю сегодняшнюю работу, пойти домой и жить другой жизнью. Теперь это больше работа для меня, чем смысл всего, как то было, когда мне было 20 с чем‑то», — сказала Люн.

После завершения «Гарри Поттера» Кэти думала, что уже никогда не поучаствует в чем‑то более значимом, и потому «сдалась или не дала себе шанса попытаться продолжить актерскую карьеру». Она училась на фотографа, но ближе к концу обучения получила роль в спектакле — и осознала, что хочет оставаться актрисой.

Вернувшись в профессию, Люн была «очень строга к себе». Актриса хотела доказать, что она «больше, чем просто актриса из „Гарри Поттера“».

В ближайшее время Люн появится в новом сезоне сериала «Бриджертоны». Она сыграла леди Араминту, чья дочь будет соперничать с Софи Бекетт — новым любовным интересом Бенедикта Бриджертона. Трейлер можно посмотреть здесь.

