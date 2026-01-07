Crocs и Сoca Cola выпустят коллаборацию
Фильм «Буратино» заработал более 1,5 миллиардов рублей за неделю проката

Кадр: Art Pictures Studio

Фильм «Буратино» Игоря Волошина заработал более 1,5 млрд рублей за неделю в кинопрокате — почти столько же, сколько «Простоквашино» Сарика Андреасяна. Об этом стало известно из данных Фонда кино.

Лента по сказке «Золотой ключик» Алексея Толстого вышла на экраны 1 января. Ее создатели вдохновлялись музыкальным сериалом «Приключения Буратино» 1975 года. Сценарий написали Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Алина Тяжлова.

В фильме снялись Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Рузиль Минекаев, Федор Бондарчук. Музыку к картине сочинил Алексей Рыбников.

«Афиша Daily» публиковала фрагмент из киносказки, а также показывала трейлер. Кинокритик Тимур Алиев уже посмотрел фильм и поставил ему оценку (в «батях»!) — она выше, чем у других праздничных релизов.

Еще одним хитом кинопроката стал «Чебурашка-2». Его кассовые сборы превысили 3 млрд рублей за пять дней. На сегодняшний день фильм собрал уже более 3,7 млрд.

