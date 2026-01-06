В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
«Чебурашка 2» за пять дней проката собрал более трех миллиардов рублей

Кадр: Союзмультфильм

Кассовые сборы фильма «Чебурашка 2» превысили три млрд рублей за пять дней, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЕАИС Фонда кино.

«Общие сборы — 3 009 193 145 рублей», — говорится в сообщении фонда. Ежедневно фильм посещает около одного млн человек: его уже посмотрели около 5,6 млн зрителей. Картина остается лидером проката, обгоняя «Простоквашино» и «Буратино».

Вторая часть истории о Чебурашке, снятая режиссером Дмитрием Дьяченко, вышла в прокат 1 января. Она побила рекорд первой части, которая в 2023 году заработала три млрд рублей к девятому дню проката. Тогда общие сборы картины в России и других странах СНГ превысили семь млрд рублей.

По сюжету Чебурашка живет у Гены уже год. Он взрослеет и начинает проявлять  самостоятельность. Однажды их приглашают на день рождения Сони, где Чебурашка случайно портит праздник. После этого он вместе с Соней и Гришей тайно сбегает в горы. Взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой.



 

