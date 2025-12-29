Netflix показал закулисье концерта Take That в первом тизере документального сериала о группе

Netflix опубликовал 45-секундный тизер документального сериала «Definitive Story» о британской поп-группе Take That. Премьера проекта состоится на платформе 27 января.
В ролике участники группы — Марк Оуэн, Гэри Барлоу, Джейсон Орандж и Говард Дональд — показаны за кулисами концерта 1990-х годов. Архивные кадры сопровождаются современными комментариями музыкантов. «Нет ничего лучше, чем быть в группе», — говорит Барлоу в начале тизера.
Сериал из трех эпизодов расскажет историю «от скромных начал как манчестерского квинтета до превращения в поп-суперзвезд». В основе повествования — ранее не публиковавшиеся кадры, интервью и архивные материалы.
Группа Take That была основана в 1990 году, распалась в 1996-м и воссоединилась в 2005-м. За свою историю коллектив выпустил 9 альбомов. 12 их синглов занимали первое место в британском чарте. В 2017 году Take That отыграли масштабный тур по Австралии, Новой Зеландии, ОАЭ и Израилю.