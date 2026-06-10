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В Иерусалиме шестилетний мальчик проткнул полотно Рене Магритта сосновой шишкой

Афиша Daily
Фото: The Israel Museum, Jerusalem/YouTube

В Иерусалиме шестилетний мальчик повредил полотно художника Рене Магритта «Замок в Пиренеях». Он проткнул сосновой шишкой картину, которая выставлялась в Музее Израиля, сообщил The Times of Israel.

«Замок в Пиренеях» находился в постоянной экспозиции с 80-х годов. Картина пострадала от шишки, которую ребенок подобрал в саду музея. По словам сотрудников, мальчик проткнул холст за считанные секунды.

Инцидент произошел, несмотря на то, что ребенок был в музее вместе со всей своей семьей. Как отреагировали родственники мальчика на случившееся, не уточняется.

Поврежденное полотно немедленно отправили на реставрацию. Она займет, как ожидают специалисты, несколько недель.

Картина Магритта не была защищена сигнализации и не находилась под стеклом, поскольку Музей Израиля стремится к тому, чтобы посетители могли максимально приблизиться к произведениям искусства.

«Замок в Пиренеях» был написан в 1959 году. Магритт создал картину по заказу своего друга и покровителя Гарри Торчинера. Работа, символизировавшая надежду, провисела в кабинете Торчинера почти два десятилетия.

В 1985 году владелец решил передать полотно в дар Музею Израиля. «В Иерусалиме Пиренейский замок присоединится к другим волшебным скалам, башням и стенам», — говорил Торчинер.

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