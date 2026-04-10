Ханс Циммер станет единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»

Ханс Циммер выступит единственным композитором третьего сезона «Эйфории», премьера которого состоится на HBO Max 12 апреля. Об этом сообщает Rolling Stone. Музыкант Labrinth, ранее работавший над саундтреком к сериалу, в новом сезоне участия не примет.
Labrinth создавал музыку для «Эйфории» с самого начала и получил «Эмми» за песню «All for Us». Участие Циммера в третьем сезоне позиционировалось HBO как совместная работа двух музыкантов.
В марте Labrinth написал в соцсетях: «Я покончил с этой индустрией. К черту Columbia. Дважды к черту „Эйфорию“. Я ухожу. Спасибо и спокойной ночи».
Действие третьего сезона «Эйфории» разворачивается спустя пять лет после событий второго. Все серии сняты в формате VistaVision, который считается предвестником IMAX.
Помимо основного актерского состава, включая Колмана Доминго и Хантер Шафер, в третьем сезоне «Эйфории» появятся Наташа Лионн («Жизни матрешки»), Даниель Дедуайлер («Тем больнее падать»), Илай Рот («Хостел»), Гидеон Адлон («Общество»), Джессика Блэр Хармон («Как я встретил вашу маму»), Мэдисон Томпсон («Озарк»).