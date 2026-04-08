Для образа Миранды Пристли Мерил Стрип вдохновлялась работой Майка Николса и Клинта Иствуда

Афиша Daily
Фото: 20th Century Studios

Мерил Стрип, исполнившая роль главного редактора модного журнала Миранды Пристли в обеих частях «Дьявол носит Prada», рассказала, что при создании образа подражала режиссерам Майку Николсу («Выпускник», «Кто боится Вирджинии Вулф?») и Клинту Иствуду («Гран Торино», «Хороший, плохой, злой»).

«Если бы у Майка Николса и Клинта Иствуда родился ребенок… им бы стала Миранда Пристли», — пошутила актриса. Она пояснила: «Властность на съемочной площадке. Майк делал это с лукавым юмором. И Миранда знает: ее замечания язвительны, но еще и забавны. Люди воспринимают эту манеру как жестокость, а на самом деле она смешная».

Об Иствуде Стрип сказала: «Клинт никогда не повышал голос. Он руководил процессом, и людям приходилось наклоняться вперед, чтобы расслышать, что он говорит. <…> Он часто снимал репетицию и сразу двигался дальше. Так что его команда всегда была начеку. Никто, кроме меня, не садился отдыхать».

«Дьявол носит Prada-2» выйдет в зарубежный прокат 1 мая. По сюжету Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.

«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром — таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел. 

Недавно вышел последний трейлер картины. Были опубликованы и четыре постера с ключевыми персонажами в исполнении Мерил Стрип («Мамма Миа!»), Энн Хэтэуэй («Мысль о тебе»), Эмили Блант («Тихое место») и Стэнли Туччи («Милые кости»).

Расскажите друзьям