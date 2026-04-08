Для образа Миранды Пристли Мерил Стрип вдохновлялась работой Майка Николса и Клинта Иствуда

«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром — таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел.