Команда Charli XCX сообщила, что певица завершает работу над новым альбомом
Умер дизайнер Адриано Гольдшмидт, основатель Diesel
Вышел новый тизер фильма «Дюна-3»
Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в последнем трейлере «Дьявол носит Prada-2»
Okko и футбольный клуб «Спартак-Москва» представили новую джерси, вдохновленную историей команды
«Карандаш-фест» назвал победителей конкурса плакатов для второго фестиваля клоунов
Оценка поведения в школах будет вестись по трехбалльной шкале
В Индии для охраны границ планируют использовать змей и крокодилов
Эль Фэннинг в виде куклы в открывающих титрах сериала «У Марго проблемы с деньгами»
Роберт Паттинсон выступил за раздельный счет на свидании
Ольга Лерман покоряет рампу в трейлере комедии «Своя в доску»
Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия
В Москве на Покровке закроется независимый книжный магазин «Ходасевич». Команда ищет новое помещение
В августе на Байкале пройдет 815-километровая велогонка
Стивен Спилберг назвал «Дюну» Вильнева одним из любимых сайфай-фильмов всех времен
В Москве зацвела первая сакура
В России появится дизайн-код для населенных пунктов «Золотого кольца»
В российский прокат выйдет аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
В Токио обнаружили 102 ранее неизвестных снимка The Beatles
Безвиз с Саудовской Аравией заработает 11 мая
Звуковой хоррор А24 «Полутон» с Адамом ДиМарко получил дублированный трейлер
Южная Корея может возобновить прямое авиасообщение с Россией
Стивену Спилбергу понравился фильм «Орудия» Зака Креггера
НАСA поделилось новыми снимками Земли и Луны с борта корабля «Орион»
Дизайнеры оказались самыми ленивыми работниками в России
Создатели «Гарри Поттера» рассказали о кастинге золотого трио в шоу и новых волшебных животных
В России в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель
Для аренды самокатов введут верификацию через «Госуслуги»

Герои «Дьявол носит Prada-2» на новых постерах

Фото: 20th Century Studios

20th Century Studios опубликовал постеры с персонажами фильма «Дьявол носит Prada-2». В зарубежном прокате картина появится 1 мая 2026 года.

На четырех постерах показаны герои Мерил Стрип («Mamma Mia!»), Энн Хэтэуэй («Мысль о тебе»), Эмили Блант («Тихое место») и Стэнли Туччи («Милые кости»).

В центре сюжета второй части — Энди Сакс в исполнении Энн Хэтэуэй, которая становится редактором отдела статей издания Runway и вновь сталкивается с главным редактором Мирандой Пристли (Мерил Стрип). Попытки дуэта возродить журнал приводят их к встрече с бывшей первой помощницей Миранды — теперь уже влиятельной Эмили, которую играет Эмили Блант.

«Персонажи, очевидно, находятся на 20-летнем этапе своей карьеры и занимают совершенно разные позиции, и мир СМИ тоже претерпел значительные изменения. Карьера Энди в журналистике отражает опыт многих людей, работающих в этой сфере сегодня… Сиквел ― это фильм о женщине за сорок. Он о том, как примириться с миром таким, какой он есть, а не с тем миром, который ты хотел бы видеть», ― рассказал режиссер Дэвид Фрэнкел. 

Сегодня был опубликован последний трейлер картины. Недавно также стало известно, что партнером «Дьявол носит Prada-2» стал Mercedes. В оригинальной картине 2006 года героиня Мерил Стрип появлялась на экране в Mercedes-Benz S-Class. В сиквеле она пересела на обновленный Mercedes-Maybach S-Class с отделкой салона ручной работы.

