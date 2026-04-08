Академия кинематографических искусств объявила даты 99-й и 100-й церемоний вручения «Оскара»

В этом году церемонию вручения «Оскара» посмотрели 17,86 млн зрителей на ABC и Hulu, что на 9% меньше, чем в прошлом году (19,7 млн). Variety подчеркивает, что сезон 2027 года обещает быть ярким благодаря фильмам «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом, «Дюна: Часть третья» Дени Вильнева и «Диггер» Алехандро Г.Иньярриту с Томом Крузом.