Обри Плаза ждет первого ребенка

Фото: Owen Hoffmann/Getty Images

Актриса Обри Плаза, известная по сериалу «Парки и зоны отдыха», беременна первым ребенком. Отец — актер Кристофер Эбботт, с которым она снималась в психологической драме «Черный медведь».

«Это был прекрасный сюрприз после эмоционального года. Они чувствуют себя благословенными», — рассказал источник People. Представитель актрисы подтвердил эту новость.

В январе 2025 года у Плазы умер муж, независимый режиссер Джефф Баэна. Они познакомились в 2011 году, а поженились десять лет спустя.

Актриса снялась в большинстве его фильмов. Хотя пара рассталась до его смерти, Плаза признавалась, что жизнь стала для нее «ежедневной борьбой».

Плаза и Эбботт пока не раскрывают пол ребенка и дату родов. Поклонники уже поздравляют актеров в соцсетях и отмечают, что это светлое событие после трудного периода в жизни актрисы.

