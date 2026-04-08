Сэм Левинсон посвятил третий сезон «Эйфории» «тем, кого мы потеряли»

Создатель сериала «Эйфория» Сэм Левинсон представил третий сезон и посвятил его «тем, кого мы потеряли».
Среди них — актеры Ангус Клауд и Эрик Дейн, а также продюсер Кевин Тюрен. Левинсон объяснил, почему выход третьего сезона занял так много времени:
«Были очевидные факторы — забастовки, попытки согласовать график с очень востребованными актерами, но на самом деле время ушло на то, чтобы понять, как отдать дань уважения тем, кого мы потеряли».
Особенно тяжелой для создателя стала смерть Ангуса Клауда, исполнителя роли Феско. «Когда Ангус умер, это было тяжело. Я глубоко любил его и изо всех сил пытался уберечь от наркотиков. В год его смерти, в 2023-м, он был одним из 73 тыс. человек в Америке, которые умерли от передозировки фентанила», — сказал Левинсон.