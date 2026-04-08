Сэм Левинсон посвятил третий сезон «Эйфории» «тем, кого мы потеряли»

Особенно тяжелой для создателя стала смерть Ангуса Клауда, исполнителя роли Феско. «Когда Ангус умер, это было тяжело. Я глубоко любил его и изо всех сил пытался уберечь от наркотиков. В год его смерти, в 2023-м, он был одним из 73 тыс. человек в Америке, которые умерли от передозировки фентанила», — сказал Левинсон.