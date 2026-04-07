«Афиша» выбрала 11 молодежных короткометражек с фестиваля «Святая Анна-2026»

С 9 по 14 апреля в Москве пройдет 33-й Международный фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Всего в программе 122 картины. Кинокритик Павел Воронков отобрал для «Афиши» 11 наиболее интересных короткометражек из основного конкурса.
В список вошли как игровые, так и документальные работы. Среди них — экранизация сказки Романа Михайлова («Сны моего отца»), режиссерский дебют Макара Хлебникова («Юля для Вити»), киноадаптация скандального рассказа Леонида Андреева «Бездна» («Все будет хорошо»), документалка о жизни человека со спинальной мышечной атрофией («Поехали в бар?») и смелое подростковое драмеди «Один день из жизни Лысого».
Показы короткометражек пройдут на нескольких площадках: в кинозалах Третьяковской галереи, а также в кинотеатрах «Пионер», «Иллюзион» и «Зотов.Кино».
После сеансов пройдут обсуждения с авторами, программным директором фестиваля Виктором Прокофьевым и лауреатами прошлых лет — режиссерами Антоном Мамыкиным, Сергеем Овечко, Юлией Трофимовой и продюсером Анастасией Акопян.
Жюри основного конкурса возглавит режиссер и продюсер Джаник Файзиев. Вместе с ним конкурсные работы оценят кинокритик и режиссер Никита Карцев, оператор Валерий Махмудов, продюсер Елена Быстрова, актер и режиссер Григорий Калинин, а также режиссер-документалист Сергей Капков.