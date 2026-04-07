«Дюна-3» станет самой короткой частью трилогии Вильнева: ее хронометраж всего 2 часа 20 минут

Вчера в продажу поступили билеты на IMAX-сеансы «Дюны-3», тем самым был раскрыт хронометраж фильма — 2 часа 20 минут. Мировая премьера картины Дени Вильнева назначена на 18 декабря.
Такой хронометраж делает третий фильм самым коротким в серии. Продолжительность вышедшей в 2021 году первой «Дюны» — 2 часа 35 минут. Вторая часть шла 2 часа 46 минут.
В основу сценария лег роман Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», вышедший в 1969 году. По сюжету Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственного человека по имени Хейт. Его преподносят Полу Атрейдесу как подарок, но истинная цель клона — убить императора. Однако покушение неожиданно возвращает Хейту память Дункана.
Недавно вышел новый тизер, в котором впервые показали Алию Атрейдес — сестру Пола (Тимоте Шаламе). Ее роль исполнила Аня Тейлор-Джой. «Ее называют Мерзостью. Многие считают ее жуткой, кроме брата», — рассказала актриса.