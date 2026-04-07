«Дюна-3» станет самой короткой частью трилогии Вильнева: ее хронометраж всего 2 часа 20 минут

Фото: Warner Bros.

Вчера в продажу поступили билеты на IMAX-сеансы «Дюны-3», тем самым был раскрыт хронометраж фильма — 2 часа 20 минут. Мировая премьера картины Дени Вильнева назначена на 18 декабря.

Такой хронометраж делает третий фильм самым коротким в серии. Продолжительность вышедшей в 2021 году первой «Дюны» — 2 часа 35 минут. Вторая часть шла 2 часа 46 минут.

В основу сценария лег роман Фрэнка Герберта «Мессия Дюны», вышедший в 1969 году. По сюжету Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственного человека по имени Хейт. Его преподносят Полу Атрейдесу как подарок, но истинная цель клона — убить императора. Однако покушение неожиданно возвращает Хейту память Дункана.

Недавно вышел новый тизер, в котором впервые показали Алию Атрейдес — сестру Пола (Тимоте Шаламе). Ее роль исполнила Аня Тейлор-Джой. «Ее называют Мерзостью. Многие считают ее жуткой, кроме брата», — рассказала актриса.

В фильме также появятся Джейсон Момоа, который ради Вильнева впервые за шесть лет сбрил бороду, Ида Брук из сериала «Укрытие» и Роберт Паттинсон. Последний исполнит роль антагониста Скайтейла — тлейлаксианского Мастера и лицедела, способного менять облик.

