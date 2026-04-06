Фото: Warner Bros. Pictures

Вышел новый тизер фильма «Дюна-3». Он выйдет в зарубежный кинопрокат 18 декабря. В главных ролях — Тимоте Шаламе, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон.

В основу ленты легла книга «Мессия Дюны» Фрэнка Герберта. Режиссером экранизации выступил Дени Вильнев. Он рассказал, что новая картина закончит арку Пола Атрейдеса, а также завершит участие самого Вильнева во вселенной «Дюны».

Видео: Warner Bros./YouTube

Роман «Мессия Дюны» вышел в 1969 году. В нем рассказывается, как Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственно созданного человека по имени Хейт, который достается Полу в качестве подарка. Клону поручили убить Пола. Однако покушение на императора возвращает ему память Дункана.

В ленте появится Джейсон Момоа. Он впервые за шесть лет сбрил бороду ради съемок в картине. «Только ради тебя, Дени», — заявил он, обращаясь к режиссеру Дени Вильневу. Также в проекте появится Ида Брук из «Укрытия».

Аня Тейлор-Джой в свою очередь рассказала подробнее о своем персонаже — Алии Атрейдес, девушке с невероятной силой, которую многие боятся. «Ее называют „Мерзостью“, и многие считают ее жуткой, за исключением брата», — поделилась актриса.

Роберт Паттинсон также поделился деталями о своем герое — антагонисте Скайтейле. По книге это ключевой персонаж во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта, тлейлаксианский Мастер и высококвалифицированный лицедел, способный менять внешность.

Стивен Спилберг тем временем признался, что «Дюна» — один из его любимых научно-фантастических проектов всех времен. Фильмы Дени Вильнева «Дюна» и «Дюна: Часть вторая» не только полюбились оскароносному режиссеру, но и стали кассовыми и высоко оцененными критиками хитами. Они собрали 1,12 млрд долларов в мировом прокате и получили 8 премий «Оскар» из 15 номинаций.

