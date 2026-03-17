Джихад, инцест и заговор: чего ждать от третьей «Дюны» Дени Вильнева?

Это исправленная и дополненная версия материала, впервые опубликованного на «Афиша Daily» 18 марта 2024 года.
Во второй «Дюне» Дени Вильнева Пол «Муад’Диб» Атрейдес (Тимоте Шаламе) спрашивает у своей возлюбленной фрименки Чани (Зендая):
— А какое у тебя тайное имя?
— Сихайя.
— Что оно означает?
— «Весна пустыни».
— Красиво!
— Ужасно. Это из какого‑то пророчества. Чани куда лучше.
— Полностью согласен.
Люди, читавшие «Дюну» Фрэнка Герберта, знают, что Сихайей Пол называл Чани — и что в романе она играла совсем иную, нежели в фильме, роль. Поскольку в книге юный Атрейдес уже после смерти отца терял способность чувствовать и превращался в Квисац-Хадераха (сверхчеловека) и махди (мессию), Герберту необходимы были персонажи, способные заземлить отрывающегося от реальности пророка. Ими стали мать Пола леди Джессика (в фильме ее играет Ребекка Фергюсон) и его боевая подруга Чани.
Собственно, в книге, по сравнению с фильмом, Чани не бросала Атрейдеса, когда тот брал в супруги принцессу Ирулан, чтобы сесть на императорский трон. Она стала его наложницей, а утешением для нее были слова леди Джессики: «Подумай, Чани, у принцессы будет громкое имя, но жить ей суждено будет хуже наложницы… А нас, Чани, нас, наложниц… история назовет женами».
Иначе говоря, если истинными протагонистками романа были леди Джессика и Чани, то Дени Вильнев, сильно переписавший книжку, решил сделать главным героем второй части только Чани.
Почему? Очевидно потому, что двухсотмиллионному семейному блокбастеру недостаточно злодея (на-барон Фейд-Раута) и антигероя (Пол Атрейдес), ему нужен еще и герой. А кто сейчас подойдет для этой роли лучше, чем сильная женщина? К тому же она фрименка, партизанка и просто красавица, даром что играет ее Зендая. Вильнев превращает Чани не просто в тайную протагонистку, но и в нравственный ориентир картины. Плюнув в финале на всех — Пола, императора Шаддама IV (Кристофер Уокен) и его дочь, принцессу Ирулан (Флоренс Пью), — фрименка уходит в пустыню кататься на песчаном черве, в то время как Муад’Диб устраивает вселенский джихад.
К слову, он был и в книге. Герберт не идеализировал своих персонажей, а для тех, кто не понял, что воцарение Пола закончится кровавой бойней, написал к «Дюне» роман-эпилог — «Мессия Дюны». Там, например, рефлексирующий Муад’Диб в частной беседе со своим другом и некогда наставником Стилгаром (в фильме его играет Хавьер Бардем) сравнивал себя с Гитлером и Чингисханом и утверждал: «По весьма умеренным оценкам, я истребил шестьдесят один миллиард людей, уничтожил всю жизнь на девяноста планетах, полностью деморализовал еще пять сотен миров…». Справедливости ради в книге Пол до последнего сопротивлялся своей участи и пытался предотвратить джихад. В фильме этот Лоуренс АрракийкийАрракис — другое название Дюны. А фильм Вильнева рецензенты сравнивают с песчаным байопиком «Лоуренс Аравийский» про британского разведчика, возглавлявшего восстание арабов против Османской империи., наоборот, сдается, как только узнает, что он наполовину Харконнен. Вильнев тем самым деконструирует троп «белый спаситель», в злоупотреблении которым режиссера поначалу обвиняли критики.
Уже известно, что к «Мессии» режиссер обратится, если возьмется за третий фильм. Но поскольку расхождения между первой книгой и ее свежей двухсерийной экранизацией достаточно велики (фильмы Вильнева, по сути, самое радикальное переосмысление фантастической прозы Герберта), второй том тоже, скорее всего, ждет основательная ревизия, а то и деконструкция. Которая отчасти уже состоялась в мини-сериале 2003 года, объединившем «Мессию» и «Детей Дюны». Там однако Пол (Алек Ньюман), несмотря на все грехи, все-таки оставался положительным героем, а у Вильнева он вполне может превратиться в Дарта Вейдера. Неспроста же критики сравнивают вторую «Дюну» с «Империя наносит ответный удар», хотя мы бы скорее сравнили ее с трилогией — приквелом «Звездных войн», где превращение мессии в Антихриста было более наглядным.
Непонятно, что режиссер возьмет из второго романа, меж тем его сюжет сводится к следующему. Прошло двенадцать лет с тех пор, как Пол сел на галактический императорский престол. Он правит вместе со своей официальной женой принцессой Ирулан, наложницей Чани и подросшей сестрой АлиейВ фильме она еще не появилась на свет, а в видениях Пола ее мельком сыграла Аня-Тейлор Джой, в то время как в романе именно она убила барона Владимира Харконнена., которая в сверхъестественных способностях мало чем уступает Муад’Дибу. Власть Атрейдеса велика, поэтому против него зреет заговор, участие в котором принимают раздраженная отсутствием внимания со стороны императора Ирулан (Пол наотрез отказывается заводить от нее наследников — только от Чани), Преподобная мать ордена Бене Гессерит Гайя-Елена МохийамВ фильме ее играет Шарлотта Рэмплинг., навигаторВ экранизации Вильнева не было Космической гильдии, а меж тем в лоре «Дюны» она играет важную роль: с помощью специи потерявшие человеческий облик навигаторы прокладывают путь сквозь космос и сворачивают пространство. Космической гильдии Эдрик, лицеделЛицеделы что‑то наподобие Безликих из «Игры престолов»: они могут менять внешность по собственному усмотрению. Скитале из общества Бене Тлейлаксу и некоторые фримены.
Заговорщики хотят не только сбросить Пола с трона, но и свести его с сестрой Алией, дабы в результате инцеста они дали потомство, устраивающее Бене Гессерит. А чтобы подобраться к Муад’Дибу поближе, они дарят ему Хейта — гхолу (по сути, клона) его погибшего друга Дункана Айдахо (да, Джейсон Момоа вполне может вернуться к своей роли). Однако Атрейдес, способный видеть будущее, знает о зреющем против него заговоре, поэтому начинается хитроумное политическое противостояние.
В результате махди ослепнет от камнежога (ядерного взрыва), но не потеряет внутреннее зрение, а с Чани случится коллизия в духе героини Аглаи Тарасовой из второго «Льда». По сюжету принцесса Ирулан отравляет репродуктивные органы Чани, а поскольку возлюбленная Пола хочет родить ему наследников, она прибегает к помощи традиционной фрименской медицины. Ей удается произвести на свет близнецов Лето и Гханиму, но при этом сама девушка погибает. Поскольку героиня Зендаи совершенно не похожа на книжную Чани, рискнем предположить, что в фильме у нее будет совсем иная роль: скажем, она примет участие в заговоре против Пола.
К слову, Вильнев не намерен экранизировать третий том, «Дети Дюны», поэтому, возможно, финал киношного триквела вообще сделает невозможным продолжение. Понять Вильнева можно. Если «Дети» еще поддаются экранизации (что доказывает мини-сериал 2003 года), то следующие книги цикла — «Бог-император Дюны», «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны» — нет. «После „Мессии“ романы Герберта становятся более… эзотерическими», — говорит режиссер. Это правда: скажем, «Бог-император» почти целиком состоит из философских монологов императора Лето II Атрейдеса. Превратившись в антропоморфного песчаного червя, он бесконечно проповедует о Золотом пути, по которому должно пойти человечество, чтобы не исчезнуть (его суть заключается в самосовершенствовании, но достигнуто оно будет высокой ценой).
В этих книгах нет экшна. Нет его, впрочем, ни в «Дюне», ни в «Мессии Дюны»: Герберт был больше увлечен политикой, чем описаниями сражений. Весь экшн в фильме от Вильнева. Поэтому, чтобы сделать заговор против Атрейдеса более масштабным, Вильнев может, например, ввести в третий фильм наследника или наследницу на-барона Фейда-Рауты (Остин Батлер), чьи гены в своей утробе сохранила гессеритка леди Марго Фенринг (Леа Сейду). Разумеется, этого не было в книгах. Но и в телеэкранизации 2003 года все было несколько иначе: например, участницей заговора против Пола была не Ирулан (Джули Кокс), а ее сестра — Венсиция Коррино (Сьюзан Сарандон), которая у Герберта появилась только в «Детях Дюны».
Венсиция может появиться и у Вильнева, а восстание против Пола закончится зрелищной битвой — режиссер явно не упустит возможность завершить свою сагу на громкой и трагичной ноте. И хотя сам Вильнев после третьего фильма уже точно не вернется в мир «Дюны» (у него в разработке находятся новая часть «бондианы», экранизации биографии «Клеопатра» Стейси Шифф и фантастической классики «Свидание с Рамой» Артура Кларка), компания Warner Bros. вряд ли откажется от планов на собственную песчаную киновселенную.