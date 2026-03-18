Вышел трейлер «Дюны-3»
За сутки Telegram заблокировал 100 тыс. групп и каналов
На майских праздниках в российских кинотеатрах не будут показывать зарубежные фильмы
Оливия Дин, Charli XCX и Lorde станут хедлайнерами фестиваля Lollapalooza 2026
Аналитики зафиксировали рост интереса к книгам — первоисточникам лауреатов «Оскара» после премии
Джон Гальяно будет разрабатывать коллекции для Zara
В Москву вернулись жаворонки и чибисы
Ученые нашли в Тихом океане 38 новых видов живых существ
Киану Ривз извиняется перед Мартином Скорсезе в трейлере «Последствий» Джоны Хилла
Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны. Дарт Мол: Повелитель теней»
Сарик Андреасян снимет фильм о фигуристе Романе Костомарове
Спецвыпуск «Ханны Монтаны» получит трейлер. В нем Майли Сайрус обнимает маму и отца
В Центре «Зотов» запустили танцевальную лабораторию для детей с двигательными нарушениями
Фанаты обнаружили, что Neon Oni — ИИ-группа. После этого коллектив нанял реальных музыкантов
В Госдуму внесли законопроект о запрете СМИ писать обвинительную информацию до решения суда
В поездах московского метро теперь звучат новые «вежливые» объявления
Видео с 78-летним курьером растрогало соцсети. Мужчине собрали на пенсию 1 млн долларов
«Правила жизни» объявляют о старте проекта «Современники-2026»
«Перекресток» начал продавать уходовую косметику Vivienne Sabó
LEGO выпустит набор «Ракета Тинтина на Луну» для фанатов комиксов
В российских кинотеатрах покажут «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы в 4К-реставрации
Пожилой японец отбился от медведя трекинговыми палками
Сеть магазинов одежды Modis подала заявление о банкротстве
Ill Niño выступят в России с новым вокалистом
В Ярославле суд оштрафовал родителей школьника, который сгенерировал ИИ-видео с учителем
Стартовали съемки второго сезона «Гипнозиса» с Даниилом Страховым и Кириллом Кяро
Опрос: большинство женщин назвали жалобы мужчин на жизнь ред-флагом на первом свидании
Шоураннер «Симпсонов» намекнул на возвращение культовой игры Hit  &  Run

Роберт Паттинсон рассказал о своем герое в «Дюне» — антагонисте Скайтейле

Фото: Warner Bros.

Роберт Паттинсон во время презентации трейлера третьей «Дюны» поделился мыслями о своем персонаже — антагонисте Скайтейле. «В книге он необычный герой. Вы не можете точно сказать, на чьей он стороне, но именно это и делает его довольно интересным», — рассказал актер.

По книге Скайтейл — ключевой персонаж во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта, тлейлаксианский Мастер и высококвалифицированный лицедел, способный менять внешность. Герой впервые появляется в «Мессии Дюны» как участник заговора против Пола Атрейдеса, он также фигурирует в книгах «Еретики Дюны» и «Капитул Дюны», представляя таинственную секту генетиков Бене Тлейлакс.

17 марта Warner Bros. представила трейлер третьей части «Дюны». В главных ролях снялись Тимоте Шаламе, Зендая, Аня Тейлор-Джой, Флоренс Пью и Роберт Паттинсон. Релиз картины запланирован на 18 декабря.

Роман «Мессия Дюны» вышел в 1969 году. В нем рассказывается, как Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственно созданного человека по имени Хейт, который достается Полу в качестве подарка. Клону поручили убить Пола. Однако покушение на императора возвращает ему память Дункана.

Режиссером экранизации выступил Дени Вильнев. Он ранее говорил, что новая картина закончит арку Пола Атрейдеса, а также завершит участие Вильнева во вселенной «Дюны», несмотря на то что Герберт написал еще четыре сиквела после «Мессии Дюны».

