Москвичей предупредили о снегопадах

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В Москву в конце недели придут снегопады. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, во вторник и среду в столице ожидаются небольшие дожди, а дневная температура составит от +7 до +9 градусов. А вот в четверг и пятницу прогнозируется снегопад: в городе может выпасть 7–8 сантиметров снега, а столбик термометра днем не будет подниматься выше +3 градусов. 

Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, дожди перейдут в снег из-за циклонического вихря ― он принесет в Центральную Россию порцию арктического холода. 

В ходе снегопада в четверг появится снежный покров высотой 1–2 сантиметра, который продержится до субботы. К пятнице на дорогах образуется сильная гололедица толщиной до 15–20 миллиметров. Ночная температура опустится до –3 градусов.

В субботу еще возможен снег, но в меньших количествах, а в воскресенье ― уже небольшой дождь. К этому времени снежный покров должен растаять. 

«На следующей неделе весна вернет свои позиции, потеплеет не только до климатической нормы, а даже существенно выше ее», ― обнадежил синоптик. 

