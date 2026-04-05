Астронавтов NASA разбудили хитом Чаппелл Роан, но не дали дослушать припев

Афиша Daily
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Песня «Pink Pony Club» Чаппелл Роан прозвучал в качестве утреннего будильника на борту космического корабля «Орион» во время миссии Artemis II.

Однако астронавты не смогли дослушать его до конца — запись прервалась ровно через минуту. «Мы все с нетерпением ждали припев», — заявил командир экипажа Рид Уайзман. Оператор связи пообещал в следующий раз «попробовать снова».

Миссия Artemis II стартовала 2 апреля. Четверо астронавтов отправились к Луне, чтобы впервые увидеть ее обратную сторону. 6 апреля солнце, Луна и «Орион» выстроятся в одну линию, что позволит экипажу наблюдать около 20% освещенной поверхности невидимой с Земли части спутника.

Традиция использовать популярную музыку для пробуждения космонавтов существует в NASA с 1960-х годов. Выбор песни Чаппелл Роан вызвал широкий резонанс в социальных сетях на фоне недавнего скандала с участием певицы.

В конце марта футболист Жоржиньо обвинил охранника Роан в агрессивном поведении по отношению к его 11-летней падчерице Аде Лоу. Сама певица заявила, что не была свидетелем инцидента, а охранник не является ее сотрудником. Позже появились данные, что кампания по травле артистки могла быть организована с использованием ботов.
 

NASA