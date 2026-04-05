Доставщик пиццы купил клиенту колу за свой счет и получил 40 тыс. долларов

Афиша Daily

В США 68-летний доставщик Domino’s Дэн Симпсон стал звездой интернета после того, как заехал в магазин за диетической колой для клиента.

В ресторане закончилась кола, Симпсон не дозвонился клиенту, но решил не отменять заказ. Вместо этого он заехал в магазин и купил две двухлитровые бутылки за свой счет.

Клиент Брайан Уилсон, который вместе с женой имеет проблемы со зрением, был настолько тронут, что выложил видео в TikTok. Ролик набрал более 600 тыс. просмотров. После этого Уилсон запустил сбор средств для курьера на GoFundMe. За восемь дней удалось собрать почти 45 тыс. долларов.

«Что Дэн не знал, так это то, что мы с женой оба плохо видим. Сбегать в магазин для нас — непростая задача. То, что ему показалось мелким неудобством, для нас стало огромной помощью», — отметил автор видео.

Сам Симпсон поначалу не поверил происходящему. «Я думал: это какой-то розыгрыш», — признался он. Долгие годы он работал по ночам, чтобы подработать к зарплате в Департаменте сельского хозяйства Айдахо. На собранные деньги мучжина хочет съездить к секвойям в Калифорнию.

Расскажите друзьям