Стала известна дата релиза фильма «Космические яйца-2»

Оригинальные «Космические яйца» 1987 года были сняты как пародия на «Звездные войны» и «2001 год: Космическая одиссея». Злодей Темный Шлем и президент Йогурт пытались похитить атмосферу планеты Друидия, но герои Одинокая Звезда, его напарник Челобака Блюэ и принцесса Веспа остановили их. Хотя мировые сборы составили 38,1 млн долларов, картина обрела культовый статус.