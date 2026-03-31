«Универ. 15 лет спустя» с Марией Кожевниковой в роли Аллы выйдет 13 апреля

Премьера сериала «Универ. 15 лет спустя» состоится на телеканале ТНТ 13 апреля, в 20.00. Проект стал третьим по счету сезоном продолжения оригинального «Универа» — после сиквелов «10 лет спустя» и «13 лет спустя».
К своим ролям вернулись ключевые актеры франшизы, а Мария Кожевникова вновь появится в образе Аллы — впервые со времен оригинального «Универа». В новых сериях зрителей также ждет возвращение Саши и Тани — героев одноименного спин-оффа в исполнении Валентины Рубцовой и Андрея Гайдуляна. В сериале также снялись Александр Сухинин (Петрович) и Лариса Баранова (Лиля).
Спустя два года после событий предыдущего сезона жизнь героев снова меняется. Майкл (Арарат Кещян) и Варя (Екатерина Молоховская), воспитывающие уже троих детей, возвращаются в Москву и сталкиваются с неожиданными проблемами после переезда, из-за которых их семье придется учиться жить в новых обстоятельствах. Антон (Стас Ярушин) пытается выстроить стабильную жизнь с Мариной (Елена Полянская) и быть отцом для Полины (Маша Кошина), но появление ее биологического отца нарушает привычный порядок и заставляет его пересмотреть свои решения.
Кроме того, в Москву возвращается Кристина (Настасья Самбурская). Валя (Александр Мартынов) наконец достигает профессионального успеха, который меняет баланс в его семье с Машей (Анна Хилькевич) и ставит их отношения под серьезное давление. Возвращение Кузи (Виталий Гогунский), ставшего успешным бизнесменом, запускает новую цепочку событий, в центре которых оказывается его противостояние с Аллой Гришко (Мария Кожевникова). У Аллочки теперь прозвище Снежная королева, и она намерена присвоить себе бизнес «пельменного короля» Кузи.
«Раньше мне было очень сложно вжиться в образ своей героини из-за определенного диссонанса в убеждениях, так сказать. Аллочка — легкая, добрая и наивная девочка, мечтающая выгодно выйти замуж и тем самым устроить свое будущее… А мне с детства приходилось пахать и упорством пробивать себе дорогу. Сейчас, когда моя героиня повзрослела, у нас с ней гораздо больше сходства в характерах. И как актриса я должна показать зрителю эти перемены», — поделилась Мария Кожевникова.