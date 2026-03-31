Парад трамваев пройдет в Москве 4 апреля. Об этом говорится в телеграм-канале департамента транспорта.
«Московскому трамваю исполняется 127 лет. К этой дате мы подготовили большой подарок для жителей и гостей города. 4 апреля состоится традиционный парад трамваев: 16 исторических вагонов разных поколений выйдут на улицы столицы. Это уникальная возможность увидеть технику прошлого в движении», — рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов.
Старт парада — в 11.30. Маршрут протянется от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского, где с 12.00 до 17.00 состоится выставка ретротранспорта.
Планируются:
- интерактивные зоны в духе 1930-х годов и реконструкторы, которые создадут атмосферу прошлых лет;
- выставка исторических костюмов сотрудников трамвайного комплекса;
- фотозоны и стойки с моментальной печатью фотографий;
- детские площадки, мастер-классы и интерактивные игры;
- бесплатные еда и напитки;
- музыкальные выступления артистов проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена;
- в 16.00 концерт хедлайнера праздника Юлии Савичевой.