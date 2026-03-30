Сезон фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» откроется 25 апреля

Первый пуск фонтанов Петергофа в 2026 году состоится 25 апреля, а традиционный Весенний праздник фонтанов — 16 мая. Об этом ТАСС сообщил гендиректор музея-заповедника Роман Ковриков.
По его словам, тему весеннего праздника объявят позднее. В 2025 году он был посвящен фонтану, который стал одним из самых узнаваемых символов дворцово-паркового ансамбля, — скульптурной группе «Самсон, разрывающий пасть льва».
Гендиректор добавил, что в новом сезоне расширится список льготных категорий, также впервые в Петергофе появятся дополнительные дни бесплатного посещения некоторых музеев для всех посетителей. «Музей-заповедник не только сохраняет льготную стоимость для граждан и налоговых резидентов РФ и граждан Республики Беларусь (РБ), но и вводит ее для других стран ЕАЭС — Армении, Казахстана, Кыргызстана. Сохраняется бесплатное ежедневное посещение музея-заповедника для многодетных семей РФ и РБ, детей до 7 лет, участников СВО и членов их семей, сотрудников государственных музеев РФ и других категорий граждан. С этого года также бесплатно посещать музей-заповедник могут члены Международного совета музеев (ИКОМ)», — рассказал Ковриков.
Руководитель дворцово-паркового ансамбля отметил, что Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум не закрываются в апреле и работают для посетителей ежедневно, в них уже идет подготовка к сезону. По его словам, закрытые на зиму музеи уже готовят интерьеры к встрече с посетителями, продолжаются работы по расчистке дорожек, формировке шпалер, приданию растениям геометрически правильных форм.
Музей-заповедник «Петергоф» — один из самых популярных туристических объектов России. В 2025 году его посетили более 5 млн человек.