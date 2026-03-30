HBO приступил к работе над вторым сезоном «Гарри Поттера»

Трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер и философский камень» вышел 25 марта. В нем показаны чулан под лестницей и магловская школа, в которую ходил Гарри, а также его письмо из Хогвартса и «Хогвартс-экспресс». За первые 48 часов после публикации трейлер набрал 277 млн просмотров на разных платформах — это сделало его самым просматриваемым трейлером в истории HBO и HBO Max.