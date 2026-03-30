HBO приступил к работе над вторым сезоном «Гарри Поттера»

Фото: HBO

Глава HBO Кейси Блойс в интервью The Times of London рассказал, что уже ведется работа над сценарием второго сезона сериала «Гарри Поттер». Все для того, чтобы ускорить производство шоу и юные актеры не успели слишком повзрослеть.

«Наша цель — избежать большого перерыва, особенно учитывая, что дети растут. Сериал не будет выходить раз в год — шоу слишком масштабное. Но… сценарий второго сезона пишут прямо сейчас», — сказал Блойс.

Трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер и философский камень» вышел 25 марта. В нем показаны чулан под лестницей и магловская школа, в которую ходил Гарри, а также его письмо из Хогвартса и «Хогвартс-экспресс». За первые 48 часов после публикации трейлер набрал 277 млн просмотров на разных платформах — это сделало его самым просматриваемым трейлером в истории HBO и HBO Max.

Премьера сезона «Гарри Поттер и философский камень» намечена на декабрь. Сериал задуман как более подробная, чем фильмы, экранизация романов Дж.К.Роулинг. Каждый сезон будет основан на одной из семи книг саги. Например, в сериале покажут больше сцен из домашней жизни Драко Малфоя, что должно глубже раскрыть характер героя. 

Сценаристом и исполнительным продюсером выступила Франческа Гардинер, а режиссером нескольких эпизодов — Марк Майлод. Дж.К.Роулинг также принимает участие в проекте в качестве исполнительного продюсера.

Роль юного волшебника исполняет Доминик МакЛоклин, а его лучших друзей ― Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. В каст также вошли Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снейп), Джанет МакТир (Минерва МакГонагалл), Ник Фрост (Рубеус Хагрид) и Локс Пратт (Драко Малфой).

