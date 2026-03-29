В Польше люди с алкогольной зависимостью будут каждый месяц получать денежное пособие

В Польше люди с алкоголизмом теперь смогут получать ежемесячное денежное пособие, сумма которого будет зависеть от степени нетрудоспособности. Об этом РИА «Новостям» рассказал представитель Управления социального страхования (ZUS) Польши.
В ZUS уточнили, что размер выплаты составит 1478 злотых брутто (более 32 тыс. рублей) в случае частичной нетрудоспособности и 1971 злотый брутто (около 43 тыс. рублей) при полной. Чтобы получить эти деньги, нужно будет представить медицинские документы с информацией о соответствующем диагнозе и попытках лечения.
Управление социальное страхования планирует, что ежегодно на выплаты «алкогольного пособия» будет направляться около 50 млн злотых (более 1 млрд рублей). При этом Польша входит в число стран Европейского союза с наиболее доступными ценами на спиртное.
В Минздраве России недавно сообщили, что жители нашей страны за последние 5 лет стали пить на 11% меньше алкоголя. Если в 2020 году на одного человека приходилось 9,06 литра, то сейчас этот показатель составляет около 8 литров. Согласно Стратегии развития здравоохранения, потребление алкоголя в стране планируют снизить до 7,8 литра к 2030 году.