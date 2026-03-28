В России будут проводить консультирование по мотивации на рождение детей

Фото: Jonathan Borba/Unsplash

Министерство здравоохранения России утвердило формат второго этапа репродуктивной диспансеризации женщин, пишет ТАСС. Он будет включать в себя индивидуальные консультации, в том числе по вопросам мотивации на рождение детей.

На второй этап ДОРЗ направляются женщины с подозрением на заболевание и/или с выявленными заболеваниями по результатам первого этапа диспансеризации. Согласно методическим рекомендациям Минздрава, оон предусматривает повторный визит к врачу-акушеру-гинекологу. 

В ходе приема проводится индивидуальная консультация «по вопросам репродуктивного здоровья, установок и мотивации на рождение детей», пишет ТАСС. При необходимости выполняется гинекологический осмотр для диагностики выявленного заболевания. Итогом консультации становится установление диагноза, определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения.

При наличии показаний женщина может получить направление на консультацию к врачу-онкологу. В случае выявления инфекций, передающихся половым путем, заболеваний органов репродуктивной системы или молочных желез, дальнейшее наблюдение и лечение организуется согласно установленным правила оказания медицинской помощи.

Недавно стало известно, что в России женщин, которые не планируют рожать, будут направлять к психологу. «При указании „0“ на вопрос анамнестической анкеты: „Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?“ рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», 
— говорится в документе Минздрава.

