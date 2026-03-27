Лена Хеди выдает дочь замуж и отправляет на войну в трейлере «Баллистическая»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Баллистическая», в котором главную роль сыграла Лена Хеди, звезда «Игры престолов».
Актриса предстала в образе матери, которая сперва выдает замуж взрослую дочь, а затем отправляет ее в зону боевых действий. Там девушка погибает, а ее безутешная мать решает выяснить, как произошла трагедия.
Трейлер показал, как героиня узнает, что ее ребенок умер от американской пули. Она начинает собственное расследование произошедшего, выводя на правду тех, кому некогда доверяла.
Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 17 апреля. Ее снял режиссер Чад Фауст по собственному сценарию. В актерский состав вошли Эмибет МакНалти, Хамза Хак, Джордан Кронис, Аманда Брюгель и Энрико Колантони.
В числе исполнительных продюсеров проекта оказались Дженнифер Пан, Розали Чилелли, Кристофер Боннелл, Мик Форси, Джо Серафини, Джордж Левай, Мэттью Хелдерман, Люк Тейлор, Роман Копелевич, Марси Синаико, Кристал Хилл и Марк Слоун.