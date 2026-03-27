Лена Хеди выдает дочь замуж и отправляет на войну в трейлере «Баллистическая»

Фото: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Баллистическая», в котором главную роль сыграла Лена Хеди, звезда «Игры престолов».

Актриса предстала в образе матери, которая сперва выдает замуж взрослую дочь, а затем отправляет ее в зону боевых действий. Там девушка погибает, а ее безутешная мать решает выяснить, как произошла трагедия.

Видео: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

Трейлер показал, как героиня узнает, что ее ребенок умер от американской пули. Она начинает собственное расследование произошедшего, выводя на правду тех, кому некогда доверяла.

Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 17 апреля. Ее снял режиссер Чад Фауст по собственному сценарию. В актерский состав вошли Эмибет МакНалти, Хамза Хак, Джордан Кронис, Аманда Брюгель и Энрико Колантони.

В числе исполнительных продюсеров проекта оказались Дженнифер Пан, Розали Чилелли, Кристофер Боннелл, Мик Форси, Джо Серафини, Джордж Левай, Мэттью Хелдерман, Люк Тейлор, Роман Копелевич, Марси Синаико, Кристал Хилл и Марк Слоун.

