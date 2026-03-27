Исследование: Гоголь — самый востребованный русский классик на театральной сцене

Афиша Daily
Фото: «Ленком Марка Захарова»

Компания «Афиша» и сеть книжных магазинов «Читай-город» исследовали связь между читательскими предпочтениями и театральными кассами. Оказалось, что интерес к русской классике растет одновременно в книжных магазинах и на сцене. Бесспорным лидером 2026 года стал Николай Гоголь. Исследование приурочено ко Всемирному дню театра, который отмечается 27 марта.

В топ-10 театральных хитов 2025 года 5 мест заняли постановки по мотивам классической литературы. Среди них — «На дне» Горького и спектакль «Р», вдохновленный гоголевским «Ревизором». В рейтинг также вошли сказочные сюжеты: «Сказка о золотой рыбке», «Огниво» и «Волшебник Изумрудного города».

Главное имя театральной весны — Николай Гоголь. В рейтинг, сформированный с января по март, вошли сразу две версии «Ревизора», а также «Майская ночь» по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Интерес к творчеству писателя растет второй год подряд: продажи «Мертвых душ» в марте прошлого года выросли на 40%, а по итогам 2025-го «Вечера на хуторе близ Диканьки» прибавили еще 16%.

В рейтингах «Читай-города» лидерство среди классиков сохраняет Федор Достоевский. В пятерку самых популярных драматических произведений вошли «Горе от ума» Грибоедова, «Гроза» и «Бесприданница» Островского, «На дне» Горького, «Недоросль» Фонвизина и «Вишневый сад» Чехова.

