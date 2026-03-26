Джей Зи впервые рассказал о «неконтролируемой ярости» после обвинений в изнасиловании

Рэпер Джей Зи в интервью GQ впервые подробно высказался о скандале 2024 года, когда анонимная истица обвинила его вместе с Шоном Дидди Комбсом в изнасиловании на вечеринке 2000 года, когда ей было 13 лет.
Обвинения были сняты после того, как женщина отозвала иск, но для артиста этот период стал тяжелым испытанием: «Это было тяжело. Очень тяжело. Я был с разбитым сердцем».
Он добавил, что пережил «неконтролируемую ярость», какой не испытывал уже много лет. Джей Зи подчеркнул, что был уверен в своей правоте, потому что «в конце концов правда восторжествует».
В том же интервью рэпер затронул и многолетнюю вражду между Кендриком Ламаром и Дрейком. По его словам, батлы в хип-хопе сегодня приносят слишком много негатива, превращаясь в атаку на личность. «Люди, которым нравится Кендрик, ненавидят Дрейка, что бы он ни делал. Не знаю, нравится ли мне это», — заявил он.
Обвинения против Джей Зи были сняты. В 2025 году Дидди признали виновным в перевозке людей через границы штатов для сексуализированных контактов под воздействием наркотиков. Его осудили на 4 года и 2 месяца заключения.