«Буратино» выйдет в «цифре» 27 марта

«Буратино» получил дату цифрового релиза: фильм появится в Okko, Wink и на «Кинопоиске» 27 марта.
Создатели вдохновлялись музыкальным сериалом «Приключения Буратино» 1975 года. В фильме снялись Виталия Корниенко («Лед-2»), Александр Яценко («Фишер»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Марк Эйдельштейн («Анора») и Александр Петров («Полицейский с Рублевки»).
Картина вышла в широкий прокат 1 января и собрала уже более 2,39 млрд рублей. Рубеж в 2 млрд «Буратино» преодолел на одиннадцатый день, став третьим российским фильмом 2026 года с таким результатом — после «Чебурашки-2» и «Простоквашино».
Экранизация подогрела интерес к первоисточнику: книгу Алексея Толстого в январе 2026 года покупали в девять раз чаще, чем годом ранее. Произведение попало в топ-15 книг, проданных в «Читай-городе» за январские праздники, заняв 11-е место в общем рейтинге.