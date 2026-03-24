«Аватар: Пламя и пепел» выйдет в «цифре» 31 марта

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: 20th Century Studios

Третий фильм научно-фантастической саги Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел» получил дату цифрового релиза — 31 марта. Об этом сообщает People.

Мировая кинотеатральная премьера картины состоялась 19 декабря. Сборы достигли 1,48 млрд долларов, благодаря чему Джеймс Кэмерон стал единственным режиссером в истории, у которого четыре фильма преодолели миллиардный рубеж.

При этом «Пламя и пепел» продемонстрировал самое резкое падение кассовых сборов за все время своего показа. На шестом уик-энде сборы картины за рубежом сократились на 52%, и фильм заработал около 7 млн долларов.

Ранее режиссер пообещал раскрыть сюжет четвертой и пятой частей, если они не будут сняты. «Я не знаю, продолжится ли сага после. Надеюсь, что да. Но, знаете, мы каждый раз доказываем, что проект окупается. Если мы по какой-то причине не снимем 4-ю и 5-ю части, я созову пресс-конференцию и расскажу вам, что мы планировали. Как вам такое?» — сказал Кэмерон.

Расскажите друзьям