Для хейтера ответ очевиден: их и быть не может, потому что Кэмерон снял фильмы с пустыми и примитивными историями, которым нечего предложить ни искусству, ни поп-культуре. И хотя я бы скорее назвал «Аватары» внятными и доступными — прекрасные качества для популярного кино! — крупица истины в этих злых словах есть, потому что франшиза Кэмерона и впрямь не производит инноваций в области сторителлинга. Другое дело, что это и не задумывалось их главной фишкой. В чем же тогда она заключается?