Оксимирона* заочно приговорили к обязательным работам

Оксимирону* (настоящее имя — Мирон Федоров) вынесли заочный приговор по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. Рэперу назначили 320 часов обязательных работ, пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Музыканту также запретили размещать что-либо в интернете два года. В феврале Смольнинский районный суд Петербурга признал Федорова* виновным в нарушении части 2 статьи 330.1 УК РФ и заочно его арестовал на два месяца.
Уголовное дело в отношении Оксимирона* возбудили 26 февраля 2024 года. В мае его объявили в федеральный розыск.
«До настоящего времени местонахождение Федорова* не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия», — говорится в сообщении главы пресс-службы судов города.
Весной 2025 года Оксимирон* оказался в центре скандала. В подкасте «Дочь разбойника» вышло расследование «Творческий метод», в котором три девушки обвинили рэпера в насилии, когда те были еще подростками. «Афиша Daily» писала об этом подробно.
В декабре 2025 года артист выпустил альбом под названием «Национальность: нет». Он стал первым с 2021 года, когда у рэпера вышла пластинка «Красота и уродство». Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш рассказывал, что не так с нынешним Оксимироном* и как его релиз встретили слушатели.
