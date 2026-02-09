ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца

Фото: djvlad/YouTube

Смольнинский районный суд Петербурга заочно арестовал рэпера Оксимирона* (настоящее имя — Мирон Федоров) по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Музыканта обвиняют в нарушении части 2 статьи 330.1 УК РФ. Федорова* заочно арестовали на два месяца. Срок начнет исчисляться с момента экстрадиции на территорию России или задержания в стране.

Уголовное дело в отношении Оксимирона* возбудили 26 февраля 2024 года. В мае его объявили в федеральный розыск.

«До настоящего времени местонахождение Федорова* не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия», — говорится в сообщении главы пресс-службы судов города.

Лебедева отметила, что адвокат  просил в удовлетворении заявленного ходатайства отказать, мотивировав это тем, что Федоров не присутствует на судебном заседании. Она предположила, что, возможно, Мирону вообще неизвестно о факте возбуждения в отношении него уголовного дела.

Весной 2025 года Оксимирон* оказался в центре скандала. В подкасте «Дочь разбойника» вышло расследование «Творческий метод», в котором три девушки обвинили рэпера в насилии, когда те были еще подростками. «Афиша Daily» писала об этом подробно.

В декабре 2025 года артист выпустил альбом под названием «Национальность: нет». Он стал первым с 2021 года, когда у рэпера вышла пластинка «Красота и уродство». 

В новый альбом вошли восемь треков: «Как мои дела», «Vintage», «Приключения», «Lost & Found», «Банк», «Песнь песней», «Русская инородная музыка» и «Бог в деталях».  Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш рассказывал, что не так с нынешним Оксимироном* и как его релиз встретили слушатели.

* Мирон Федоров (Оксимирон) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

